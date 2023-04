VIDÉO - En Gironde : l'angoisse d'un feu qui couve toujours sous terre

Dans la commune voisine, le maire a fait retirer six hectares de pins près d'un lotissement en prévention, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Une coupe qui freinerait un éventuel incendie, donnerait plus de place pour le passage des pompiers, et plus de temps aux habitants pour quitter leurs habitations. Se préparer à partir en vitesse, c'est le cas d'un habitant, que nous avons rencontré, dont la maison est encerclée par les pins. Après les incendies de l’été dernier, il a aménagé seul un pare-feu, mais ne se fait pas d'illusions sur l'efficacité de cette protection. Comme leurs élus, les habitants espèrent des canadairs supplémentaires pour affronter un été qui s’annonce déjà chaud.