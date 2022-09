En montagne, la bataille de l'eau

Ingrid a 20 ans et Xavier 76 ans. Deux générations mobilisées pour sauver une forêt. En effet, le préfet de la Haute-Savoie vient de donner son accord. Il autorise la création d'une retenue collinaire dans le massif de Beauregard. C'est un vaste réservoir de 148 000 mètres cubes d'eau, soit le volume de 40 piscines olympiques. L'objectif étant d'alimenter les canons à neige de la station et de fournir de l'eau potable. Un plan contesté par plusieurs collectifs. "On parle d'un projet à minima dix millions d'euros", lance Valérie Paumier, fondatrice de Résilience Montagne. Ils dénoncent un gaspillage d'argent public.