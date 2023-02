VIDÉO - En Ouganda, rencontre exceptionnelle avec les majestueux gorilles des montagnes

Une rencontre tant désirée, un échange de regards, l’animal d’un calme impérial est là, en face de nous, à quelques mètres seulement. C’est un tête-à-tête émouvant dans leur milieu naturel, les observer est fascinant. Aux frontières de la République démocratique du Congo et du Rwanda, les forêts ougandaises peuvent se vanter d’abriter plus de 50% de la population mondiale des gorilles de montagne.