En plein débat sur le statut de l'espèce, l'État présente son nouveau plan Loup

Ces premiers éléments ont toutefois été accueillis avec méfiance par les différents acteurs. En l'état, le plan est "extrêmement décevant", estime-t-on à la Confédération paysanne, regrettant qu'il ne reprenne aucun des besoins "remontés depuis le terrain" notamment en matière de protection. Les six associations de défense de la nature présentes au sein du GNL, elles, estiment que le gouvernement fait fausse route en reprenant "le narratif de certaines organisations syndicales sur une pullulation du loup et une mise en péril du pastoralisme", déplore Jean-David Abel, représentant de France Nature Environnement précisant que hormis en Espagne et en Italie, l'espèce n'est "nulle part en bon état de conservation" en Europe.

Après avoir un temps disparu en France, le canis lupus est réapparu au début des années 1990, et ses rangs ont progressivement grossi, au grand dam des éleveurs qui ont déploré plus de 12.000 bêtes attaquées en 2022. Le nombre de loups arpentant le territoire a été revu à la hausse début septembre à 1104 individus (contre 906 auparavant), selon une estimation établie par l'Office Français de la Biodiversité (OFB) à partir d'indices (traces, hurlements, analyses génétiques, etc.). Ce chiffre signifie en outre que jusqu'à 209 loups peuvent être abattus en France cette année, soit le quota de 19% autorisé.