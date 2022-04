VIDÉO – Cette plante extraordinaire ne fleurit que tous les 30 ans

De leur côté, les visiteurs se sentent privilégiés. "Il y a un petit moment de magie. Nous, on est venus un petit peu par hasard et on nous dit qu’on arrive sur une plante qui fleurit tous les 30 ans, c’est vraiment une coïncidence", témoigne l’un d’eux dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. "On arrive ici, on ne la voit pas tout de suite, il faut la chercher un peu. C’est quand même assez extraordinaire. Ça en impose", ajoute un autre. Si vous aussi, vous souhaitez découvrir le phénomène, cette fleur devrait rester visible jusqu’à la fin du mois d’avril.