Énergie : à Cannes, coup de froid sur les terrasses chauffées

Les terrasses pourraient être abritées du vent en les bâchant par exemple. Cependant, à Cannes (Alpes-Maritimes), les terrasses couvertes sont interdites. Elles ont été peu à peu détruites. En effet, selon l'adjoint au maire, Gilles Cima, les terrasses étaient plus que couvertes : "C'étaient carrément des immeubles sur le domaine public, c'était horrible. Une terrasse, c'est un store banne, des chaises et des tables. Les jours de très mauvais temps, les gens vont diner ou déjeuner à l'intérieur. Et si d'aventure, il n'y a pas assez de place, il y a d'autres restaurants dans la ville !".