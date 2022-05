Énergie : la solution écolo et maline de Charleville-Mézières pour faire des économies

Depuis que Joël a emménagé dans un logement il y a six mois, son chauffage et son eau chaude lui coûtent beaucoup moins cher qu'avant. Son immeuble est alimenté majoritairement par une énergie locale. Elle vient de Charleville-Mézières. C'est la plus grande fonderie d'Europe. Les fours y tournent 24 heures sur 24 pour fabriquer des pièces destinées à l'industrie automobile. Ils chauffent l'aluminium à plus de 700°C.