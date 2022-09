"Météo de l'électricité" : comment fonctionne le dispositif d'alerte Ecowatt ?

"Il ne s’agit pas d’arrêter complètement de vivre, tient à rassurer, dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article, Jean-Paul Roubin, directeur exécutif clients, marchés et exploitation chez RTE. "Sur l’éclairage, c’est relativement simple. C’est se poser la question : est-ce que j’ai besoin que cette pièce reste éclairée ? Et si ce n'est pas le cas, je l’éteins". À l'entendre, si chaque foyer français éteignait une lampe chaque soir, entre 18 heures et 20 heures, "on gagnerait l’équivalent de la consommation d’une ville comme Toulouse".

Si besoin, les usagers pourront aussi être invités à baisser le chauffage, pour le régler de préférence à 19 degrés. Patricia, retraitée dans la Marne, va déjà plus loin. "Le thermostat, je le laisse à 17°C", explique-t-elle à TF1. Porter un chandail chez soi est de loin la "meilleure économie", préconise-t-elle. Le soir, il sera conseillé d'utiliser sa machine à laver après 20 heures. Pas toujours pratique, surtout si on ne veut pas déranger ses voisins. "[Il] se lève à 5 heures le matin, alors je ne vais pas l’ennuyer avec la lessive", concède la retraitée. Ecowatt préconise également par exemple de privilégier les plaques de cuisson plutôt que son four.