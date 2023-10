VIDÉO - Tempêtes de neige, canicules, isolation : ce laboratoire du Royaume-Uni prépare l'habitat de demain

De la neige, du brouillard ou au contraire une température beaucoup plus clémente. De moins 20°C à plus de 40° C, les scientifiques peuvent reproduire de nombreuses conditions extrêmes dans leur hangar de plus de 1000 mètres carrés. Le projet a coûté près de 20 millions d'euros. Les scientifiques travaillent avec des constructeurs privés pour bâtir les maisons directement sur site, près de l'université de Salford, au Royaume-Uni.