Enfouis à 200 km de leur collecte : à Aurillac, les déchets responsables d'un lourd bilan carbone

Un transport au bilan carbone très lourd, mais ouvrir un centre d'enfouissement localement serait impossible. Le volume des déchets est trop petit pour que la structure soit rentable. L'autre obstacle est le financement, car l’État ne subventionne plus les petits centres d'enfouissement, jugés trop polluants. La région Auvergne-Rhône-Alpes s'est même fixé l'objectif de ne plus avoir recours à l'enfouissement, d'ici à 2030. "Sur la base du volontariat, nous amenons les entreprises de traitement des déchets à moins enfouir, et plus valoriser. Il faut aussi que le monde industriel accepte de produire plus de produits recyclables", explique un conseiller régional.