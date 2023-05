VIDÉO - Environnement : abeilles menacées, comment les aider ?

L'un est apiculteur, l'autre est adjoint au maire. Ensemble, ils ont signé la convention "Abeill'en ville", pour sensibiliser tous les publics aux dangers encourus par les abeilles. Depuis, la commune d'Eschau (Bas-Rhin) produit son propre miel, comme l'explique son maire dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Tout près de l'église, c'est une parcelle du cimetière qui assure le gite et le couvert pour trois colonies d'abeilles domestiques. Ne faucher qu'une fois par an et laisser faire la nature, ce sont des contraintes modestes, à la portée de tous.