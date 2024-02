Environnement : ces entreprises ont pris des décisions radicales pour moins polluer

Comment produire en réduisant l’impact sur l’environnement ? C’est la question que se posent de nombreuses entreprises. Certaines retraitent leurs déchets ou réduisent leur consommation d’énergie. D’autres font des choix encore plus originaux et radicaux.

Passer d’un bon vieux catalogue à un site Internet, c’était déjà une sacrée mue pour une entreprise spécialisée dans le mobilier. Mais pour son dirigeant, ce n’était que les prémices d’un changement de cap bien plus radical. Arrêter de vendre tous les produits fabriqués en dehors de l’Europe. Et à l’époque, il y en avait un paquet. 12.000 références en moins, et donc 30% du chiffre d’affaires sur lequel il a dû s'asseoir progressivement en dix ans. "On a perdu des clients sur des catégories qu'on ne pratique plus", nous explique Emery Jacquillat, président de Camif.

Son ambition, c’est de réduire de moitié la pollution engendrée par le transport et la fabrication. Il a fait le pari de l’écologie, du circuit court et celui, bien sûr, d’en tirer un bénéfice. "C'est la preuve qu'on peut réconcilier économie et environnement", dit-il.

Repenser son modèle économique

Mais avant de le démontrer, comme tous les précurseurs, il aura fallu convaincre, un par un, des centaines de fabricants en Europe et en France de le suivre. C’est le cas d’un directeur d’une usine charentaise de meubles pour enfants. Il a dû revoir tout son approvisionnement. "On a du bois qui il y a quelques années venait d'Amérique du Sud à 80% et aujourd'hui, ces bois viennent de France et des Landes", détaille Philippe Gray, gérant de Sofamo. Un bois qui est 40% plus cher à l'achat mais qui ne l'a pas empêché de rester dans ses coûts. Le prix du transport est quatre fois moins élevé. Surtout, il a modernisé toutes les lignes de fabrication pour produire plus vite. Il a investi 500.000 euros par machine, ce qui est un risque à prendre. "Si je ne suis pas Emery, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ma place", dit-il.

Cinq années de tâtonnement et de ratés pour enfin réussir à fixer un prix accessible et être rentable. Les produits sont tout de même 20% plus cher qu'une entrée de gamme fabriquée en Chine. Par exemple, il faut débourser 465 euros pour un lit pour un lit pour enfants. Mais le patron est parvenu à trouver une clientèle plus jeune. "Ils achètent trois fois plus d'occasions que la moyenne. Ça leur permet de libérer plus de pouvoir d'achat quand ils ont envie de se payer un bon lit. Ils vont mettre le prix, ils vont mettre l'attention pour savoir d'où il vient, dans quelles conditions il est produit", explique Emery Jacquillat.

Dans des domaines comme la mode ou les magasins de sports, les modèles économiques commencent à être repensés pour être plus respectueux de l'environnement. Ça passe par de la production à la demande pour moins gaspiller ou encore la réparation des produits pour les revendre en seconde main.

