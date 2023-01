Environnement : ces vignerons plantent des arbres sur leur terrain pour recréer l'agriculture d'autrefois

D'habitude, Quentin Cailleau et son père Pascal arpentent plus tôt leurs 26 hectares de vigne à Val-du-Layon (Maine-et-Loire). Mais ce vendredi matin, les deux vignerons nous montrent leur nouvelle plantation. Ils n'ont pourtant pas l'ambition de devenir arboriculteurs. Leur projet est de recréer un bois et un espace sauvage sur leur domaine. Pour eux, il est fondamental d'œuvrer pour la biodiversité. Le bois sera un refuge pour de nouvelles espèces d'oiseaux et d'insectes qui pourront chasser les nuisibles dans leurs vignes. Aujourd'hui, ils n'utilisent plus de pesticides et travaillent le sol pour qu'il reste vivant.