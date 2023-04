VIDÉO - Les pilleurs de bois, fléau des forêts françaises

La parcelle d'Éric a été pillée. Pendant trois jours, des bûcherons très bien équipés ont volé ses arbres les plus précieux sans être inquiétés. À l'aide de remorques et de tractopelles, une dizaine de grands chênes a été traînée sur plusieurs centaines de mètres. Ces vols n'étonnent même plus Didier. "Ces arbres sont des joyaux sans protection", pour le représentant des propriétaires forestiers du Grand Est. Depuis quelques années, la demande mondiale en chêne est si forte que les prix ont été multipliés par trois.