Environnement : les solutions pour réduire l'empreinte carbone de nos colis

Les géants du commerce en ligne ne sont pas les seuls à essayer de réduire leur empreinte carbone. Le centre de tri de la Poste a investi dans un bras roulant et forme ses salariés à charger les camions pour ne plus perdre de place. À première vue, la technique paraît basique, mais son résultat est très impressionnant. Leur méthode de rangement permet de charger trois fois plus de colis dans un camion. Ce qui donne trois fois moins de camions en route. Dans le pays, on compte plus d'un milliard de colis livrés chaque année.