VIDÉO - Environnement : les vertus du miscanthus, la plante à (presque) tout faire

Car on découvre dans cette plante de plus en plus de qualités à cette plante miracle. Le miscanthus s'avère notamment être un excellent isolant, et remplace la fibre de bois dans certains matériaux. Dans les mois à venir, 130 logements sociaux seront construits avec des murs fabriqués à partir de cette herbacée.

Plus surprenant encore, le miscanthus pourrait être le plastique du futur. Xavier Venard et une quarantaine d'agriculteurs y travaillent. Après dix ans de recherche, ils tiennent enfin la bonne recette pour transformer la fibre de la plante. Le résultat : de petites billes qui pourraient remplacer le plastique, dérivé du pétrole. Le brevet est français, et c'est une première mondiale. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article.