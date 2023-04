VIDÉO - Environnement : quand une course à pied nettoie les rues de Paris

En ce week-end de Pâques, c'est une chasse aux œufs un peu particulière. Ces coureurs originaux traquent et ramassent des déchets. Parmi les participants, on peut reconnaître un ancien champion du monde, habitué de l'événement. Il s'agit de Stéphane Diagana, un des plus grands athlètes français, ancien champion du monde du 400 mètres haies. Dans le reportage de TF1 en tête de cet article, il nous confie que l'année dernière, il y avait beaucoup de masques à ramasser, pour cause de Covid. Cette année, la tendance est plutôt aux prospectus, canettes vides ou mégots...