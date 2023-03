VIDÉO - Quel est le frein au recyclage du plastique dans nos voitures ?

Pour l'esthétique, il y a aussi encore des progrès à faire. "Ces pièces-là, on les connait, on a déjà fait des essais, beaucoup d'essais là-dessus", explique un industriel des Hauts-de-France, qui a tenté de produire des pare-soleil en matériaux recyclés. Malheureusement, il a fallu arrêter la production, car les pièces se déformaient ou cassaient. Selon lui, le recyclé ne peut servir qu'à des usages très spécifiques. "Cette pièce, ce sont des pièces que vous ne verrez pas, qui sont dans des zones cachées du véhicule. Il y a vraiment cette volonté de l'automobile d'intégrer du recyclé là où c'est possible, et ce qui est possible aujourd'hui, c'est là où c'est caché", ajoute-t-il. Autre frein, et c'est un paradoxe, le recyclé est plus cher, entre 5 et 10% de plus que le plastique issu du pétrole. Un surcoût qui sera automatiquement répercuté sur le prix de vente des véhicules.