VIDÉO - Dérèglement climatique : en ce tout début d'été, l'océan n'a jamais été aussi chaud

Ce réchauffement global provoque de véritables incendies sous-marins. Sur la côte basque, l’Atlantique est en ce moment à 24 degrés, trois de plus que d’habitude. La Méditerranée atteint déjà 25 degrés, cinq de plus que l’an dernier. C’est ce que les scientifiques appellent "des anomalies de température". Cela pourrait provoquer cet été, dans l’Hexagone, des orages plus violents, et en Méditerranée, des épisodes cévenols plus fréquents.