VIDÉO - Hier simple déchet, la bouteille en plastique devient une manne financière

Les clients d'un supermarché ont flairé la bonne affaire : ils font la queue pour échanger leurs vieilles bouteilles en plastique contre des bons d'achat. Un exemple : 116 bouteilles rapportent 2,06 euros et un peu de bonne conscience. Mais ne nous y trompons pas, nos déchets constituent surtout une aubaine pour les industriels qui veulent verdir leur image. Car une bouteille de plastique de type RPET peut se recycler jusqu'à 30 fois et se monnayer jusqu'à plus de 1000 euros la tonne.