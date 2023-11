VIDÉO - Sécheresse : les fortes pluies ont un effet inégal sur les nappes phréatiques

D'un extrême à l'autre. Si la première moitié du mois d'octobre a été la plus chaude et la plus sèche jamais observée en France avec un déficit pluviométrique de 90%, la seconde a vu des trombes d'eau s'abattre sur le pays. Ainsi, entre le 18 octobre et le 6 novembre, le cumul moyen enregistré dans l'Hexagone est de 180,1 mm. Par endroit, il est même tombé plus de 300 mm, soit l'équivalent de trois à quatre mois de précipitations. Cela a notamment été observé en Nouvelle-Aquitaine, dans le Pas-de-Calais ou encore sur le relief du Massif-Central, des Alpes ou de la Corse.

Mais les cumuls des récentes précipitations n'ont pas été homogènes à travers le pays. Pas plus que leur effet sur les nappes phréatiques, qui étaient au plus bas.