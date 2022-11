Tri des déchets : à compter du 1er janvier, les règles seront les mêmes partout en France

Jaune, vert, marron, noir... Vous vous êtes sans doute déjà demandés où jeter vos déchets. Seuls 30 kilomètres séparent Bordeaux de Libourne (Gironde), et pourtant, les bacs ne sont pas les mêmes. C'est vert pour le tri et noir pour les ordures ménagères à Bordeaux. On change tout à Libourne : c'est noir et jaune pour le tri et marron pour le reste.