Éolien : où en est la France ?

La production d'électricité estimée en 2028 est de 3,5 GW/h. De quoi alimenter, si le vent souffle suffisamment, près de deux millions de ménages. Et pour aller plus loin, plus vite surtout, la France a lancé d'autres appels d'offre ces derniers mois pour de nouveaux parcs éoliens flottants en Méditerranée et en Bretagne, et d'autres plus classiques ancrés au fond marin. Le gouvernement espère ainsi pousser la production à 8 GW/h en 2032.