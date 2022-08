Éoliennes : des aides pour mieux les faire accepter ?

Comment convaincre Serge et tous les anti-éoliens ? Pour le gouvernement, c'est une priorité, afin de rattraper son retard dans le développement des énergies vertes. Il a alors l'idée de mettre en place un tarif réduit d'électricité, pour ceux qui habitent à proximité des parcs éoliens et photovoltaïques. Alors, cela pourrait-il faire changer d'avis les riverains, comme ce retraité ? En moyenne, un projet de parc éolien met entre sept et neuf ans pour aboutir. Les recours juridiques sont nombreux et la concertation est particulièrement longue. Bernard Petit, maire d'Ichy, en Seine-et-Marne, en sait quelque chose. Il évoque un projet d'il y a déjà une douzaine d'années, mais sans suite jusqu'à présent. Alors pour lui, toute idée qui pourrait convaincre les habitants et accélérer la procédure est la bienvenue.