VIDÉO - "Ça me fait peur" : vent de colère autour des éoliennes

"Ça me fait peur, parce que vous devez imaginer qu'en voyant ce mât qui fait 140 mètres, si ce projet éolien se réalisait, il faudrait rajouter 90 mètres de plus de hauteur en bout de pale", soit des éoliennes de 230 mètres, plus hautes que la Tour Montparnasse. Le projet en préparation en prévoit au moins six en cet endroit pour fournir en énergie plus de 25.000 foyers. Et sur place, José n'est pas le seul opposant au projet.