VIDÉO - Érosion : ces décharges françaises qui menacent d'être avalées par la mer

Et pour cause : pendant près de 30 ans, de 1960 à 1990, les habitants jetaient leurs déchets ici. À l'époque, la décharge était encore à plus de 60 mètres et l'érosion était un phénomène encore peu connu. Mais le problème a pris de l'ampleur et depuis une dizaine d'années, les élus locaux alertaient sur les risques, pointant que l'eau entrait régulièrement à l'intérieur du site, emportant de plus en plus de déchets.

"Plus les années passaient, plus il y avait d'érosion, plus il y avait de déchets en mer. On est satisfaits que ça avance enfin, que ça se débloque, que les travaux soient en cours et qu'on ait une solution positive à ce problème pour la commune", commente Eric Simonin, adjoint à la protection du littoral à la mairie de la ville. "La décharge aurait fini par être avalée par la mer. Et tous les déchets qui vont avec", abonde Maxime Potereau, chef de chantier.