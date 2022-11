Côte normande : des maisons vouées à disparaître qui s'arrachent au prix du marché

Vivre à flanc de falaise, investir pour une vue imprenable, malgré la menace de l'érosion. C'est le choix qu'a fait Patricia, nouvelle propriétaire à Criel-sur-Mer, en Seine-Maritime. Dans 30 ans, peut-être plus, sa maison aura disparu. "On sait que c'est une programmation à plus ou moins long terme. Nous sommes un couple déjà d'un certain âge. Donc c'est soit on sera à l'Ehpad, soit on ne sera plus là. C'est ce qu'on espère disons", confie-t-elle dans la vidéo du 20H de TF1 ci-dessus. En Normandie, 50% du littoral est menacé par la montée des eaux. Mais, les maisons en bord de mer continuent de s'arracher au prix du marché, de 200.000 à 300.000 euros en moyenne.