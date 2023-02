Érosion du littoral : comment les communes tentent de freiner la progression de la mer

Comme lui, de nombreux habitants ont vu la mer grignoter du terrain. "Tout a été mangé par la mer, heureusement qu'il y a les cailloux, sinon il n'y aurait plus rien, c'est sûr", estime un ancien marin pêcheur. À marée haute, la mer s'arrêtait 200 mètres plus loin. Il ne reste désormais que quelques mètres carrés de plage. "Je venais avec mes enfants, qui maintenant sont grands, jouer à la plage, et on faisait des châteaux de sable, maintenant, il n'y a plus qu'un petit triangle de sable", déplore une dame.