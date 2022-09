Érosion, les derniers jours d'un camping

En plus d’un nouvel emplacement, le camping devrait se moderniser et s’attend à voir évoluer sa clientèle. "Du fait que l’on monte en gamme, les prix, forcément, vont changer aussi. On va passer de trois à quatre étoiles", explique Anne Vacandare, responsable du camping. Certains vacanciers ont déjà pris leur décision et risquent de ne plus revenir sur les lieux. Une cliente l’affirme : "si c’est trop loin, je n'en veux pas". Une fois le site ouvert, le camping actuel sera détruit et deviendra une zone naturelle.