VIDÉO - Inaction face à l'érosion : des communes rappelées à l'ordre

À l'approche des grandes marées, c'est toujours le même rituel pour Céline Françoise, commerçante sur le vieux port de Pornic (Loire-Atlantique). Elle entrepose des sacs de sable devant sa porte. Et quand on parle d'inondations, tous se souviennent de la même tempête de 2010. Selon la Chambre régionale des comptes, une tempête de la même ampleur pourrait menacer 221 logements et commerces de Pornic. Les risques, ce sont les submersions marines. Une autre inquiétude pointée par le rapport est l'érosion de la côte. L'océan avance, et 63 logements pourraient disparaître d'ici à 100 ans.