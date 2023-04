VIDÉO - Espace : les satellites, des sentinelles pour mesurer l'évolution du climat

Pour mettre au point ces petites merveilles, cela nécessite entre six et dix ans de travail. Elles sont testées dans un large caisson thermique circulaire, qui reconstitue l'environnement spatial, avec des températures allant jusqu'à -150 degrés. Ces satellites sont aujourd'hui un allié de poids pour les scientifiques : plus de la moitié des mesures sur l'évolution du climat, comme le trou dans la couche d'ozone et le niveau des océans, ne sont observables que depuis l'espace.

Mais au-delà d'informer sur l'état de notre planète, la multiplication des données a aussi un autre objectif. "On veut prédire ce qu'il se passera demain, mais aussi dans une demi-heure, une heure, lors de phénomènes locaux et violents", explique Yvan Baillon, directeur des affaires européennes chez Thales Alenia Space. L'objectif : "mettre en sécurité les infrastructures et les êtres humains, et ainsi permettre de sauver des vies", souligne-t-il.

À l'heure actuelle, on compte près de 10.000 satellites au-dessus de nos têtes, tout autour du globe. Avec une durée moyenne de vie de huit ans, les experts estiment que la moitié d'entre eux ne sont déjà plus actifs. À l'échelle de l'espace, nous n'assistons pas encore à un grand embouteillage, mais la question des débris des satellites se pose, et la France est en pointe sur le sujet.