Espèce en danger : pourquoi le koala est-il menacé ?

Ces images, on s’en souvient, ont traumatisé les Australiens. Un koala sauvé in extremis des flammes grâce au courage d’une femme qui passait par là. D’autres, assoiffés au bord de la route. Ou plus nombreux encore, rescapés mais gravement brûlés. Actuellement, on estime que plus de 60 000 koalas ont perdu la vie dans les incendies de 2019, les pires qu’ait connus le pays. De vulnérable, le gouvernement vient de classer l’espèce en danger. Il faut dire qu’en 2001, on en comptait un peu plus de 180 000. Vingt ans plus tard, ils sont deux fois moins nombreux.