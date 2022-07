VIDÉO - Espèces menacées : comment protéger les baleines de Méditerranée ?

Un premier groupe de baleines apparaît, il est temps de s'approcher. Pour garnir les banques de données de l'ONG, les bénévoles photographient et décrivent chaque individu. L'un d'eux a déjà été heurté par un bateau, les cicatrices boursouflées sur sa peau l'attestent. Un autre fait l'objet d'une biopsie de peau et de graisse à l'aide d'une arbalète et d'une flèche spéciale.

Mais le plus ambitieux et le plus sportif, c'est la pose de balises à ventouses à l'aide d'une perche. Une estocade inoffensive directement sur le dos du rorqual. "Il y a tout un tas de capteurs dedans, notamment un accéléromètre. On peut avoir sa position et en prime, on a une caméra. C'est hyper important pour nous de connaître son trajet. Si jamais il y a un risque de collision, voir comment réagit la bête et donc de reconstruire tout son chemin pour savoir comment elle a fait pour éviter les bateaux. Est-ce qu'elle y arrive ? Est-ce qu'elle n'y arrive pas", indique Sébastien Personnic, docteur en biologie marine.