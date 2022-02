VIDÉO - Espèces menacées : ces animaux suivis depuis l’espace

D’autres balises sont dotées d’intelligence artificielle. Et parfois même de caméras embarquées comme celle utilisée par Damien, le chercheur en Martinique. Ce qu’a filmé la balise sur la tortue est surprenant. "Ces deux tortues vont avoir un frottement de la tête donc ça, c’est quelque chose qu’on ne connaissait pas chez les tortues. On a découvert que les tortues émettent des vocalises - donc des sons - et pourraient communiquer entre elles. Ça, c’est une première mondiale. On est capables maintenant de rentrer dans l’intimité des tortues, c’est-à-dire 24 h/24 sur plusieurs jours", se réjouit-il.

Chaque jour, les données sont de plus en plus précises. Grâce au satellite, plus de 200.000 animaux ont déjà été suivis. De quoi les observer depuis l’espace pour mieux les protéger sur Terre.