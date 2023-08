VIDÉO - Espèces protégées : la SNCF Réseau lourdement condamnée, une première

C'est le long de la voie ferrée reliant le Mans à Angers, à Ecouflant (Maine-et-Loire), que des travaux d'entretien ont été menés il y a quatre ans, entre le 15 avril et le 23 juillet 2019. Au total, six hectares de haies ont été rasés. "En 2019, le SNCF Réseau a décidé de rattraper un certain retard dans son plan annuel d'élagage, le long des voies ferrées. Et certains chantiers ayant pris tellement de retard, ils ont décidé de purement et simplement arracher des linéaires entiers de haies bocagères", explique Mickaël Potard, coordinateur régional de la Ligue pour la protection des oiseaux Pays de la Loire.