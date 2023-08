Idalia : qu'est-ce qu'une "onde de tempête", ce phénomène dangereux qui accompagne l'ouragan ?

Le Centre national des ouragans met également en avant l'ouragan Katerina (2005) qui représente "un excellent exemple des ravages que peut cause une onde de tempête". "Au moins 1500 décès ont été enregistrés à cette occasion. L'onde de tempête est responsable, directement ou indirectement, d'un grand nombre d'entre eux [...] Dans la région de la Nouvelle-Orléans et le long de la côte du Mississippi, on lui associe des inondations dues à l'onde de tempête d'une hauteur de 7,5 à 8,5 m au-dessus du niveau normal des marées", précise-t-il. Plus récemment, lors de l'ouragan Ian, qui a frappé la Floride en septembre 2022, une importante onde de tempête avait touché Fort Myers, en Floride, provoquant la mort d'au moins 30 personnes - sur les 150 victimes recensées lors de cet événement.