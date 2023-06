VIDÉO - "Ça sent mauvais, c'est gluant" : des millions de criquets mormons sèment la terreur dans le Nevada

Depuis quelques jours, la petite ville d'Elko, dans le Nevada, est envahie par des millions de criquets mormons. Il est impossible de se déplacer en voiture sans entendre le craquement des insectes sous les roues. On les trouve sur la route, sur les murs, et même dans l'hôpital de la ville. Ils sont partout et certains insectes peuvent atteindre les huit centimètres.