VIDÉO - Jusqu'à 54°C : les touristes affluent dans la Vallée de la Mort, avant un possible record de chaleur

Mais comme les instruments de mesure ont évolué, on préfère aujourd'hui se baser sur le record de 2020, à 54,4°C. Les rangers qui surveillent le parc mettent constamment en garde les visiteurs. "Restez groupés et soyez attentifs. Si quelqu'un commence à avoir des étourdissements, des nausées, des maux de tête, c'est le signe que tout le monde doit retourner à son véhicule", lance Nichole Andler, responsable d'accueil du parc.

Mais ce week-end, les touristes affluent, excités par la perspective de vivre le record du monde de chaleur annoncé. Un militant écologiste les accueille avec une pancarte sur laquelle est écrit "Joyeux jour de la mort". Pour lui, les Américains sont inconscients de l'urgence climatique. "Ok, on va battre un record aujourd'hui, un autre l'année prochaine, et dans 20 ans, il fera 60°C ici, ça n'a vraiment rien d'amusant", explique Tom Comitta.