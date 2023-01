États-Unis : le défi colossal de Mountain Pass, la seule mine de terres rares du pays

Vous les trouvez dans les éoliennes, les voitures électriques, les ordinateurs, les avions de chasse, l'électroménager ou encore les piles. "On commence par forer, puis, on extrait les roches avec des explosifs. Les géologues étudient ce qu’il en ressort, et les classent selon les plus concentrés en terre rare", explique le spécialiste, Matt Sloustcher.