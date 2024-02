VIDÉO - États-Unis : les images des incendies qui ont ravagé plus de 120.000 hectares au Texas

Plus de 120.000 hectares ont brûlé au Texas où plusieurs incendies de forêt sont en cours. Des habitants ont été évacués. Les feux ont démarré lundi alors que l'État connaît des températures au-dessus des normales.

En plein hiver, le Texas est touché par d'importants feux de forêt. Les incendies, qui se sont déclarés lundi 26 février, ont ravagé plus de 120.000 hectares de végétation. Mardi, 31 feux étaient répertoriés dans le nord de l'État américain, nourris par des vents violents et des températures anormalement élevées pour la saison, a précisé le service météorologique d'Amarillo, ville qui se trouve à proximité des flammes.

Plusieurs villes ont émis des ordres d'évacuation et fermé des routes, d'autres ont ordonné aux habitants de s'abriter chez eux. Dans un communiqué, le gouverneur du Texas Greg Abbott a invité les Texans à "limiter leurs activités susceptibles de provoquer des départs de feu et à prendre des précautions pour protéger leurs proches". Mardi, il a fait une déclaration de catastrophe pour 60 comtés pour débloquer des ressources pour lutter contre les flammes.

Inquiétude pour une usine d'armes nucléaires

Ce mercredi, 25 des 31 feux étaient maîtrisés, ont annoncé les autorités locales. Mais le plus vaste d'entre eux demeure hors de contrôle. "La qualité de l'air reste médiocre dans la région d'Amarillo (...) alors que la fumée continue de se répandre en direction du sud", a écrit sur X le service météorologique d'Amarillo. Un temps menacée par les flammes, une usine d'armement nucléaire proche d'Amarillo a finalement été sécurisée et, après une interruption d'activité, a pu reprendre sa production mercredi. Cette usine assemble l'arsenal nucléaire américain, effectue des essais sur des matières nucléaires spéciales et fabrique des explosifs puissants.

Par ailleurs, plusieurs villes, dont certaines se trouvent à 160 kilomètres d'Amarillo, ont émis des ordres d'évacuation, fermé des routes et ordonné aux citoyens de s'abriter chez eux ou dans des bâtiments publics. En plus des températures au-dessus des normales saisonnières, les incendies ont été causés par une sécheresse et de fortes rafales, a précisé Greg Abbott. "Les vents violents qui sont annoncés risquent d'affecter ces feux et de les étendre", a-t-il prévenu sur X.