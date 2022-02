Explorateurs, plongeurs : une vie à défendre les océans

À travers ses photos, Alexis Rosenfeld raconte les fonds marins depuis 25 ans. Alors, l'Unesco lui a confié une mission. Pendant les dix prochaines années, il va inventorier et immortaliser les recoins les plus secrets des océans. Ce jour-là, en plein cœur du Pacifique, l'explorateur et son équipe s'apprêtent à faire une découverte à laquelle ils n'avaient même pas osé rêver. Entre 40 et 80 mètres de profondeur, un récif corallien intact, l'un des plus grands du monde, sur plus de trois kilomètres de long, comme un immense jardin de rose parfaitement préservé du changement climatique.