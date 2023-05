VIDÉO - Explosion de couleurs pour l'ouverture des Chemins de la rose de Doué-en-Anjou

Chaque printemps, elle offre un spectacle apprécié des visiteurs. La roseraie de Doué-en-Anjou, dans le Maine-et-Loire, a ouvert ses portes en ce début du mois de mai. Une explosion de couleurs dans cet écrin de verdure qui propose plus de 1000 variétés de roses différentes, dont la plupart ont éclos. L'occasion pour les amateurs de faire de belles découvertes ou de profiter des charmes de la roseraie.

"Pour moi, les roses, c'est d'abord la couleur, la beauté, la senteur", se réjouit une touriste marseillaise de passage en Anjou, venue également en "apprendre un peu plus" sur "comment on fait des greffes" pour multiplier les roses. Et elle n'est pas la seule à être venue profiter du spectacle, un couple et ses enfants, rencontré dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article, ont aussi profité du jeudi de l'Ascension pour effectuer une petite sortie nature et profiter "des chants des oiseaux et du parfum des roses" pour se "ressourcer".