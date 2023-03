Face à la sécheresse, la réutilisation des eaux usées envisagée par le ministre de la Transition écologique

"L’objectif du plan eau n’est pas de prendre des mesures pour l’été qui arrive. Il faut un changement de philosophie sur la quantité, la qualité, la gouvernance et les moyens. La plus importante et prometteuse est celle des eaux usées", jugeait ainsi le ministre dans un entretien accordé à Nice-Matin. Selon lui, moins de 1% des eaux usées sont utilisées en France, contre près de 10% en Italie et entre 15 et 20% en Espagne. "Le potentiel devant nous est très important", estimait ainsi le ministre.

Sur France Bleu Azur, Christophe Béchu a encore exprimé son souhait de "modifier les règles d’usages à la fois pour les eaux usées, les eaux de pluie et les eaux grises pour permettre que dans des opérations de constructions immobilières, on ne soit plus obligés de mettre de l’eau potable dans les toilettes par exemple".

Autre mesure évoquée par le ministre, réduire le taux de fuite en France. D'après lui, 20% de l’eau potable française partirait dans des fuites. Le taux dépasserait même les 50% dans 170 communes. "Il faut sortir d'une culture de l'abondance où on pense qu'on n'en manquera jamais", a encore appelé Christophe Béchu, alors que le mois de février a été particulièrement déficitaire en eau, déclenchant d'ors et déjà des plans sécheresses dans plusieurs départements.