En Sicile et en Sardaigne, l'accès à de plus en plus de plages limité pour les protéger des touristes

"Notre territoire se compose principalement de hautes falaises déchiquetées où vivent des mouflons et des faucons et d'une douzaine de plages où tout le monde se rend. C'est trop", explique à CNN le maire de Baunei, Stefano Monni. L'accès à quatre plages est ainsi réglementé pour cet été : celles de Cala dei Gabbiani et Cala Biriala n'accueilleront pas plus de 300 visiteurs par jour, celle de Cala Goloritze sera limitée à 250 visiteurs par jour, et Cala Mariolu, la plus grande, a désormais une limite quotidienne de 700 personnes, alors qu'elle accueillait près de 2000 touristes chaque jour les années précédentes.

Par ailleurs, les personnes souhaitant se rendre sur Cala Goloritze, accessible uniquement à pied ou en bateau, devront s'acquitter d'un droit d'entrée de six euros. Et pour réserver sa place sur l'une des quatre plages, il faudra télécharger une application et s'inscrire au moins 72 heures avant le jour J. Des restrictions nécessaires alors que les plages de Baunei abritent des espèces animales protégées et que la région accueille chaque année près de 300.000 visiteurs.