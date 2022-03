Faune et flore : ils aident les naturalistes

Avec le confinement, de plus en plus de Français se sont mis à observer la nature. Ils sont deux fois plus nombreux qu'avant l'épidémie, soit des milliers à regarder autrement leur environnement et pas uniquement pour leur plaisir personnel. Car ces photos, tous ces passionnés les transmettent aux naturalistes des parcs régionaux. Les centaines de clichés permettent de cartographier les espèces du territoire. Et pour combler toutes les données encore manquantes, ils sollicitent les habitants avec des questions très précises.