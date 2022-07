Faut-il redouter les méduses cet été ?

Dans cet aquarium, il y a une cinquantaine d'espèces. On compte 2 000 méduses. Toutes sont nées dans des bacs, plus précisément des polypes. Ce sont des méduses non développées qui restent accrochées au fond de l'eau. Une méduse vivra un an, mais le polype, lui, survivra. Et encore plus surprenant, la reproduction des méduses est accélérée par la pollution des océans. Plus de détails dans le reportage en tête de cet article.