Sécheresse : la belle idée de Saint-Raphaël pour ne pas jeter ses fleurs

A Saint-Raphaël, des plantes à fleurs au choix et gratuites sont distribuées aux habitants. À cause de la sècheresse, interdiction de les arroser. La mairie décide donc de les offrir. Et les habitants sont bien ravis : "C'est bien, au lieu de tout jeter à la poubelle, on fait en profiter aux citoyens", "J'ai quelques jardinières où je n'ai rien planté donc j'en profite pour avoir des fleurs qui poussent et qui fleurissent l'hiver, c'est intéressant".