VIDÉO - Fermeture des trois dernières centrales : la fin du nucléaire a sonné en Allemagne

Pour l'Allemagne, c'est la fin d'une histoire nucléaire qui aura duré plus de 60 ans. Ce samedi après-midi, des militants écologistes s'étaient réunis le temps d'un adieu festif. Le logo rouge et jaune anti-nucléaire, connu de tous les Allemands depuis les années 1970, est à ranger ce soir dans les boîtes à souvenir. "C'est un événement de renoncer à l'énergie nucléaire. Et ça donne une impulsion à toute l'Europe pour dire qu'on est capable de vivre sans politique énergétique dangereuse", assure un militant.