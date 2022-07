"Ça fait bizarre" : en Haute-Garonne, des feuilles mortes en plein coeur de l'été

Comment expliquer ces chutes de feuilles précoces ? "C'est comme l'être humain, l'arbre transpire", explique Jean-Pierre Grandet, technicien forestier à l'Office national des forêts (ONF). Pour s'économiser et survivre, ils se séparent d'une partie de leur feuillage. Mais cette solution affaiblit aussi leur organisme. "Du fait de la perte de feuilles, l'arbre est plus sensible aux agressions extérieures. (...) Il n'a pas suffisamment de résistance pour se défendre naturellement", reprend ce spécialiste. Or, avec les sécheresses successives, les arbres n'ont plus le temps de récupérer. Et de plus en plus d'espèces sont touchées.