Feux en Gironde : un paysage méconnaissable

Un décor de cinéma qui s'est consumé et on l'on comprend sur ces images combien le combat était inégal face à l'ampleur de l'incendie. Depuis les satellites de l'Agence spatiale européenne, on mesure l'étendue du désastre pour la Teste-de-Buch. Et pour celui de Landiras, plus à l’est dans les terres. Dans ce paysage désormais défiguré, seuls les rubans d'asphalte ont gardé leur couleur originelle.